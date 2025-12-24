Долина дала первый концерт после решения Верховного суда: вот сколько людей слушали ее песни

Российская певица Лариса Долина дала первый сольный концерт после вердикта Верховного суда по ее квартирному спору. Выступление проходило в баре в центре Москвы.
«Что ж, спасибо всем, что пришли. Я желаю всем замечательного вечера с прекрасной музыкой. Я попробую подарить вам хорошее настроение», — сказала Долина в начале вечера.
В программу концерта вошли известные композиции певицы, включая «Льдинку», «Не надо слов» и «Я не умею танцевать». При этом бар был заполнен практически полностью. Кульминацией стал момент исполнения хита «Три белых коня».
После долгих обсуждений, связанных с жилищным спором, певица Долина вернулась на федеральные каналы. Певица примет участие в главных новогодних музыкальных шоу на «Первом канале» и телеканале «Россия».