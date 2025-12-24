Основатель РЕН ТВ и член Академии российского телевидения. Карьерный путь Ирены Лесневской

В 1991 году покинула ЦТ и вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую производящую телевизионную компанию REN-TV («Рен-тв»). Вплоть до 2005 года Ирена Лесневская была ее генеральным директором и президентом. В 1997 году в Москве и Московской области начал вещание телеканал REN-TV, в 1997—2005 Ирена Лесневская занимала пост его президента. Вместе с сыном первоначально была владельцем 100% акций телеканала, в 1997 году продала 70% нефтяной компании «Лукойл» (в 2000 году владельцем этого пакета стала РАО ЕЭС). В 2005 году 70% акций канала REN-TV были выкуплены «Северсталью» и «Сургутнефтегазом». После этого Лесневская и ее сын продали свои 30% акций немецкой компании RTL Group («Ар-ти-эль груп») и покинули телеканал.