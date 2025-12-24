В США заявили, что урегулирование на Украине возможно в течение 90 дней

Соединенные Штаты считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это случится в ближайшие 90 дней. Об этом в среду, 24 декабря, высказался постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.
— Если конфликт и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней, — заявил он в эфире канала Fox News.
По его словам, участники переговоров по Украине ведут обсуждение четырех документов, в числе которых 20-пунктный мирный план.
До этого сообщалось, что РФ рассматривает мирный план из 20 пунктов, разработанный Штатами и Украиной, как «отправную точку» для дальнейших переговоров. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники из Кремля. По информации СМИ, российские власти будут добиваться значительных изменений в документе, так как в нем отсутствуют важные для Москвы положения.
Утром 24 декабря украинский президент Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в США. В списке — подтверждение суверенитета страны, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг на линии соприкосновения.