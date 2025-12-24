В США заявили, что урегулирование на Украине возможно в течение 90 дней

До этого сообщалось, что РФ рассматривает мирный план из 20 пунктов, разработанный Штатами и Украиной, как «отправную точку» для дальнейших переговоров. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники из Кремля. По информации СМИ, российские власти будут добиваться значительных изменений в документе, так как в нем отсутствуют важные для Москвы положения.