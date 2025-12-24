ГАИ Минска в период праздников усиливает контроль за соблюдением ПДД

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью обеспечения дорожной безопасности в период новогодних и рождественских мероприятий сотрудники столичной Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Наряды ДПС ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, таких как участие в дорожном движении нетрезвых водителей и пешеходов, а также управление транспортными средствами лицами, не имеющими права.
Для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы инспекторы будут нести службу вблизи увеселительных заведений и в местах проведения массовых мероприятий, осуществляя при этом контроль за соблюдением требований ПДД как водителями, так и пешеходами.
Во время зимних каникул внимание сотрудников также обращено на соблюдение требований ПДД несовершеннолетними. В ГАИ напомнили, что в случае совершения последними противоправных действий к ответственности могут быть привлечены их родители или законные представители.
«С учетом наступления морозов на дорогах возможно образование гололедицы. В таких условиях водителям необходимо быть предельно осторожными, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и необходимый боковой интервал. Напоминаем, что в период с 1 декабря по 1 марта на транспортных средствах, участвующих в дорожном движении, обязательно наличие зимних шин», — обратили внимание в управлении.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах. Чтобы праздники прошли без происшествий, водителям и пешеходам необходимо строго соблюдать требования ПДД и исключить участие в дорожном движении в состоянии опьянения. -0-