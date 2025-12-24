Ричмонд
На Украине отстранили главу госслужбы по лекарствам Исаенко из-за коррупции

Правительство начало дисциплинарное разбирательство против главы Гослекслужбы Украины Романа Исаенко.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Украины отстранило от работы и начало дисциплинарное разбирательство против главы Гослекслужбы Романа Исаенко. Это решение, как сообщается на сайте кабмина от 24 декабря, связано с обысками, которые ранее провело Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

«Начать дисциплинарное производство по председателю государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Исаенко Романа Николаевича», — следует из сообщения на официальном сайте.

Уточняется, что на рассмотрение дела отведен конкретный срок: комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы должна провести дисциплинарное производство и вынести решение до 27 января 2026 года.

Ранее сообщалось о кадровых изменениях в администрации киевского главаря Владимира Зеленского. По данным источников, советник главы Офиса президента Сергей Лещенко был освобожден от занимаемой должности.