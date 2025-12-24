На Украине отстранили главу госслужбы по лекарствам Исаенко из-за коррупции

Правительство Украины отстранило от работы и начало дисциплинарное разбирательство против главы Гослекслужбы Романа Исаенко. Это решение, как сообщается на сайте кабмина от 24 декабря, связано с обысками, которые ранее провело Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).