Иммунолог Ярцева: гонконгский грипп лечится противовирусными

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала совет, как правильно лечить гонконгский грипп. В терапии стоит делать ставку на противовирусные средства. А чтобы поскорее облегчить симптомы, нужно оставаться дома и как можно больше времени проводить во сне.