Иммунолог Ярцева: гонконгский грипп лечится противовирусными

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала совет, как правильно лечить гонконгский грипп. В терапии стоит делать ставку на противовирусные средства. А чтобы поскорее облегчить симптомы, нужно оставаться дома и как можно больше времени проводить во сне.
При необходимости облегчить симптомы помогут жаропонижающие или обезболивающие препараты. Так же нужно соблюдать питьевой режим, употребляя как можно больше жидкости.
В зависимости от иммунитета, гонконгский грипп протекает по-разному: он может вызывать осложнения в виде кашля, гайморита, диареи или рвоты.
— Если основной вред от гриппа приходится на горло, то следует его полоскать, — сказала врач в беседе с Lenta.ru.
А вот антибактериальные препараты не рекомендованы к использованию для лечения гонконгского гриппа. Их применение допустимо только после назначения врача и при наличии осложнений, пишет Царьград.
В свою очередь вирусолог Светлана Протасова отметила, что штамм гриппа А (Н3N2), особенно опасен для детей до пяти лет, беременных женщин и пожилых людей.
— У пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний, — сказала врач в беседе с aif.ru.
Гонконгский грипп — это вирус гриппа А с буквенно-цифровым обозначением H3N2. Он известен с 1968 года.
— Этот вирус характеризуется, как и другие вирусы гриппа, тем, что каждый год происходят определенные мутации, вследствие чего вакцины каждый год необходимо дорабатывать, — сказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.