Бойцы ВС РФ уничтожили базу ВСУ в районе Краматорска

Отряды «Смуглянки» и «Рубикон» уничтожили базу ВСУ со складом боекомплектов.

Источник: Аргументы и факты

В районе Краматорска был нанесен удар по объектам Вооруженных сил Украины. В операции приняли участие подразделения, известные под названиями «Смуглянки» и «Рубикон», сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Авианаводчики совместно с операторами ударных беспилотников выявили пункт базирования украинских подразделений на территории промышленной зоны города. После подтверждения координат цель была передана для авиационного удара.

В результате атаки был уничтожен объект, использовавшийся в качестве базы, а также находившийся рядом склад боеприпасов. Удар по этим целям, по имеющимся данным, нанес существенный урон инфраструктуре ВСУ в данном районе.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Северска в ДНР. Генеральный штаб ВСУ подтвердил вывод украинских подразделений из города лишь 23 декабря.