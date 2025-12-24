В районе Краматорска был нанесен удар по объектам Вооруженных сил Украины. В операции приняли участие подразделения, известные под названиями «Смуглянки» и «Рубикон», сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Авианаводчики совместно с операторами ударных беспилотников выявили пункт базирования украинских подразделений на территории промышленной зоны города. После подтверждения координат цель была передана для авиационного удара.
В результате атаки был уничтожен объект, использовавшийся в качестве базы, а также находившийся рядом склад боеприпасов. Удар по этим целям, по имеющимся данным, нанес существенный урон инфраструктуре ВСУ в данном районе.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Северска в ДНР. Генеральный штаб ВСУ подтвердил вывод украинских подразделений из города лишь 23 декабря.