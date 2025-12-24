Ричмонд
Лучшую почтовую марку 2025 года выбирают в Беларуси

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По 28 декабря у каждого есть уникальная возможность стать частью увлекательного события — голосования за «Лучшую почтовую марку Республики Беларусь 2025 года», сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».

Конкурс проводится ежегодно, и участие доступно всем желающим. Голосование за лучшую марку осуществляется на сайте belpost.by в специальном разделе.

Участие требует выбора одной понравившейся почтовой марки или почтового блока. Признана лучшей та марка, которая наберет больше всего голосов. В случае равенства голосов несколько марок будут объявлены лучшими.

Итоги разместят на сайте РУП «Белпочта» 30 декабря. -0-