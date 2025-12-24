Ричмонд
Во Франции задержали посла Польши: вот в чем его подозревают

Goniec: во Франции задержали посла Польши по подозрению в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции задержан посол Польши. Задержание осуществили сотрудники польского Центрального антикоррупционного бюро, расследующие возможную причастность дипломата к коррупции в связи с выдачей дипломов MBA. Об этом сообщило издание Goniec.

Также сообщается о задержании еще двух лиц: члена парламента и банкира. Их полные данные в публикации не указаны, известны только имена — Макс К., Павел П.

«[Они] были задержаны сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро в связи с делом Collegium Humanum», — следует из сообщения.

Согласно опубликованным данным, в центре расследования находится процесс присуждения степеней магистра делового администрирования (MBA) в частном вузе Collegium Humanum. Ранее по подозрению в злоупотреблении средствами ЕС были задержаны бывшая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

