Во Франции задержали посла Польши: вот в чем его подозревают

Во Франции задержан посол Польши. Задержание осуществили сотрудники польского Центрального антикоррупционного бюро, расследующие возможную причастность дипломата к коррупции в связи с выдачей дипломов MBA. Об этом сообщило издание Goniec.
Также сообщается о задержании еще двух лиц: члена парламента и банкира. Их полные данные в публикации не указаны, известны только имена — Макс К., Павел П.
«[Они] были задержаны сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро в связи с делом Collegium Humanum», — следует из сообщения.
Согласно опубликованным данным, в центре расследования находится процесс присуждения степеней магистра делового администрирования (MBA) в частном вузе Collegium Humanum. Ранее по подозрению в злоупотреблении средствами ЕС были задержаны бывшая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.