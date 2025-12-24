СМИ: Долина проигнорировала вопросы журналистов перед судом о выселении

До этого сообщалось, что Лариса Долина дала первый сольный концерт после решения Верховного суда о спорной квартире. Выступление прошло 24 декабря в одном из баров в Москве. Среди песен, которые исполнила артистка, были «Льдинка», «Не надо слов» и «Я не умею танцевать». Слушатели аплодировали после каждой композиции, а за полчаса концерта ей подарили три букета цветов.