СМИ: Долина проигнорировала вопросы журналистов перед судом о выселении

Народная артистка России Лариса Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассматриваться вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости.
Певица в этот вечер выступила в московском баре Petter. Мосгорсуд рассмотрит в четверг, 25 декабря, вопрос о выселении артистки из столичной квартиры.
Журналисты ждали Долину после ее выступления. Она не выходила из бара, где состоялся ее концерт, около 30 минут. За это время охрана неоднократно пыталась разогнать представителей СМИ.
Как только знаменитость вышла из здания, она сразу же села в автомобиль, не ответив ни на один вопрос журналистов, сказано в статье.
До этого сообщалось, что Лариса Долина дала первый сольный концерт после решения Верховного суда о спорной квартире. Выступление прошло 24 декабря в одном из баров в Москве. Среди песен, которые исполнила артистка, были «Льдинка», «Не надо слов» и «Я не умею танцевать». Слушатели аплодировали после каждой композиции, а за полчаса концерта ей подарили три букета цветов.
Ранее Верховный суд (ВС) РФ встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. «Вечерняя Москва» узнала у члена Общественной палаты города Москвы и почетного адвоката России Дмитрия Краснова, может ли певица подать апелляцию и когда она освободит квартиру.