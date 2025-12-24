Депутат Милонов: жители Санкт-Петербурга стали реже разводиться и чаще жениться

Назван регион, где за минувший год было зафиксировано меньше всего разводов. Положительная статистика наметилась в Санкт-Петербурге. Там не только снизилась статистика по расставаниям, но и стали чаще жениться.
Депутата Виталий Милонов подчеркнул, что тенденция наметилась положительная. И хотя про демографический прорыв говорить рано, но положительная динамика имеется.
Ситуация улучшается по мере роста социальной поддержки молодых семей. Причем факторы работают в совокупности: материальная стабильность и акцент на семейные ценности меняют установки молодежи.
— Я считаю, что рождение детей — это не столько финансовая история, сколько нравственная: увязывать рождение ребенка исключительно с материальными вопросами — это абсолютно тупиковый вариант — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что дети рождаются в разных семьях, вне зависимости от достатка. И куда важнее не материальная составляющая, а именно желание быть родителем.