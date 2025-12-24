В четверг в Ростове днем похолодает до −5 градусов, а на дорогах будет гололедица

По Ростовской области, по прогнозу, также облачно с прояснениями, после ночного снегопада днем обойдется без существенных осадков. Дороги скует гололедица. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов.