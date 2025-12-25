«Страусиный коготь, волчий зуб… Считают, что я — колдун, и мне это все надо». Белорусский певец Дмитрий Колдун сказал о самых необычных подарках от поклонников

Белорусский певец Дмитрий Колдун в интервью для российского Youtube-канала дизайна интерьеров «Рум турист» показал свою новую квартиру в Минске (подробнее мы писали здесь) и рассказал о самых необычных подарках, среди которых страусиный коготь и волчий зуб.
В одной из комнат, где находится рабочий кабинет артиста, на полках стоят фигурки, которые он сам привозил из поездок или же те, которые ему дарили.
— Череп барана… Часто мне, кстати, дарят такие вещи. Видимо считают, что я колдун и мне надо это все.
Дмитрий Колдун сказал про необычные подарки. Фото: скриншот видео.
Певец назвал самые необычные такого рода подарки, которые у него есть:
— Какие-то когти. В Москве у меня лежат страусиный коготь, волчий зуб, коготь тигра.
Артист подчеркивает: если он и колдун, то только белый. Он также рассказал и показал коллекцию советских марок — есть даже не гашеные.
Певец показал коллекцию марок, которая досталась от деда. Фото: скриншот с видео.
— Это мой дед увлекался. И осталось от него. Он собирал такие марки… Целыми листами он собирал. Есть даже совсем редкие экземпляры, — признался певец.
Певец показал коллекцию марок, которая досталась от деда. Фото: скриншот с видео.
Ранее белорусский певец Дмитрий Колдун заявил про отмену сразу 14 сольных концертов в России: «Причина — халатность и вредительство».
Кстати, Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже».
А еще тренер Антон Дубров сказал, что происходит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, объяснив ее эмоциональные срывы: «Между ними есть разрыв».