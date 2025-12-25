Ричмонд
«Страусиный коготь, волчий зуб… Считают, что я — колдун, и мне это все надо». Белорусский певец Дмитрий Колдун сказал о самых необычных подарках от поклонников

Белорус Дмитрий Колдун признался, что ему дарили коготь страуса и зуб волка.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский певец Дмитрий Колдун в интервью для российского Youtube-канала дизайна интерьеров «Рум турист» показал свою новую квартиру в Минске (подробнее мы писали здесь) и рассказал о самых необычных подарках, среди которых страусиный коготь и волчий зуб.

В одной из комнат, где находится рабочий кабинет артиста, на полках стоят фигурки, которые он сам привозил из поездок или же те, которые ему дарили.

— Череп барана… Часто мне, кстати, дарят такие вещи. Видимо считают, что я колдун и мне надо это все.

Дмитрий Колдун сказал про необычные подарки. Фото: скриншот видео.

Певец назвал самые необычные такого рода подарки, которые у него есть:

— Какие-то когти. В Москве у меня лежат страусиный коготь, волчий зуб, коготь тигра.

Артист подчеркивает: если он и колдун, то только белый. Он также рассказал и показал коллекцию советских марок — есть даже не гашеные.

Певец показал коллекцию марок, которая досталась от деда. Фото: скриншот с видео.

— Это мой дед увлекался. И осталось от него. Он собирал такие марки… Целыми листами он собирал. Есть даже совсем редкие экземпляры, — признался певец.

Певец показал коллекцию марок, которая досталась от деда. Фото: скриншот с видео.

