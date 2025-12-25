Народный календарь. Зачем 28 декабря высыпать на снег горящие угли

На помощь в победе над нечистью к Солнцу приходят его слуги — зори. В старину люди рано утром выносили горящие угли, после чего высыпали их на снег, что помогало отогнать злых духов. Люди это делали для того, чтобы солнце поскорее одолело зимнюю стужу.