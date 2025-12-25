Народный календарь. Зачем 28 декабря высыпать на снег горящие угли

28 декабря православные чтут память Трифона Печенгского. В народе этой дате дали много названий: Трифон, Степан, Трифонов день, Заря в рукавицах.
Трифон считается покровителем морей и моряков, поэтому именно ему молились члены экипажей кораблей, когда в воде их настигала беда. Все те, кто работают в море, 28 декабря идут в церковь молиться мученику, чтобы попросить милости и помощи в своей работе.
В народе считалось, что именно в этот день нечистая сила начинает отступать — она сдается под натиском и давлением солнечного света.
На помощь в победе над нечистью к Солнцу приходят его слуги — зори. В старину люди рано утром выносили горящие угли, после чего высыпали их на снег, что помогало отогнать злых духов. Люди это делали для того, чтобы солнце поскорее одолело зимнюю стужу.
Приметы погоды:
Какая погода в этот день — такой она будет и в марте.
Синички по утру сильно чирикают — к похолоданию.
Кошка в дом просится — к морозу.
Именины отмечают: Степан, Иларион, Сусанна, Павел, Александр, Василий.