Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае запретят пошлости в переписках: за них можно будет угодить за решетку

WP: В Китае запретят весь откровенный контент с 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Китай ужесточает интернет-цензуру: с 1 января под запрет попадает любой контент откровенного содержания. Издание The Washington Post отмечает, что ограничение коснется даже закрытых личных чатов.

Новые нормы полностью исключают возможность обмена откровенными материалами даже в закрытых чатах популярных платформ, таких как WeChat. Причем речь не только о фото, но и о пошлых высказываниях.

Китайские власти объясняют это тем, что борьба с подобными данными приобретает законодательный статус, а главный приоритет правил — безопасность подрастающего поколения.

Уточняется, что за распространение откровенного контента теперь можно получить до 15 суток ареста и штраф до $700 — это почти вдвое больше предыдущего. А если в деле замешаны несовершеннолетние, последствия могут быть куда серьезнее, вплоть до реальных тюремных сроков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временном безвизовом въезде для граждан Китая сроком на 30 дней.