В Китае запретят пошлости в переписках: за них можно будет угодить за решетку

Китай ужесточает интернет-цензуру: с 1 января под запрет попадает любой контент откровенного содержания. Издание The Washington Post отмечает, что ограничение коснется даже закрытых личных чатов.
Новые нормы полностью исключают возможность обмена откровенными материалами даже в закрытых чатах популярных платформ, таких как WeChat. Причем речь не только о фото, но и о пошлых высказываниях.
Китайские власти объясняют это тем, что борьба с подобными данными приобретает законодательный статус, а главный приоритет правил — безопасность подрастающего поколения.
Уточняется, что за распространение откровенного контента теперь можно получить до 15 суток ареста и штраф до $700 — это почти вдвое больше предыдущего. А если в деле замешаны несовершеннолетние, последствия могут быть куда серьезнее, вплоть до реальных тюремных сроков.
