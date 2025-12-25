Военные за несколько часов нейтрализовали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
Десять украинских аппаратов уничтожили в Белгородской области, ещё семь — в Брянской области.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и ликвидированы 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: десять БПЛА — над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два БПЛА — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собяин заявил, что российские военнео отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на российскую столицу.
Ранее сообщалось, что веоннослужащие РФ отразили атаку 132 беспилониных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над российскими регионами. Атака была отражена в период с 13:00 по 20:00 мск. В Белгородской области ликвидировали 46 украинских беспилотников.