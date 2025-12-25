Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 29 БПЛА над российскими регионами

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и ликвидированы 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: десять БПЛА — над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два БПЛА — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.