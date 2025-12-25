Военные США сообщили, что Санта-Клаус пролетел над Россией

Радиолокационные системы командования зафиксировали появление саней над Чукоткой, Сибирью, регионами Дальнего Востока, Урала и Поволжья. Полет также был отмечен над рядом стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. По состоянию на поздний вечер по московскому времени упряжка находилась над территорией Замбии и продолжала движение на восток, а количество розданных подарков превысило три миллиарда.