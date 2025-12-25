Военные США сообщили, что Санта-Клаус пролетел над Россией

Волшебные сани Санта-Клауса с упряжкой сказочных оленей, согласно данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), пролетели над территорией России, включая Москву.
NORAD на протяжении 68 лет традиционно отслеживает маршрут рождественского волшебника в ночь перед праздником, который отмечается 25 декабря по григорианскому календарю.
Радиолокационные системы командования зафиксировали появление саней над Чукоткой, Сибирью, регионами Дальнего Востока, Урала и Поволжья. Полет также был отмечен над рядом стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. По состоянию на поздний вечер по московскому времени упряжка находилась над территорией Замбии и продолжала движение на восток, а количество розданных подарков превысило три миллиарда.
Наблюдение за рождественским маршрутом началось ранним утром, после чего информация регулярно обновлялась на официальном сайте командования. Эта ежегодная традиция поддерживается NORAD почти семь десятилетий и была унаследована от Континентального командования противовоздушной обороны, которое начало следить за полетом Санта-Клауса еще в 1955 году.
Ранее сообщалось, что российский поезд Деда Мороза начал путешествие из Владивостока.