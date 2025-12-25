В Польше местные чиновники попытались захватить здание генерального консульства РФ. Их удалось остановить. Инцидент произошел 24 декабря. Об этом пишет телеканал Polsat.
Как утверждается в материале, чиновников не впустили в здание. Стоит напомнить, что консульство России прекратило работу 22 декабря.
«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — сообщает телеканал.
Тем временем эстонцам заявили о возможном введении запрета на «советские блюда». В связи с этим жители массово скупают зеленый горошек и майонез. Они боятся «отмены» оливье. Как утверждается, местные депутаты намерены ввести штрафы за приготовление «советских блюд». Так правительство планирует избавиться от советского наследия.