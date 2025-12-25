Ричмонд
Евростат: впервые в истории импорт товаров из ЕС в РФ превысил экспорт

Россия закупила у ЕС различные химикаты.

Источник: Комсомольская правда

Впервые в истории, как следует из данных Евростата, за январь-сентябрь 2025 года Россия закупила в ЕС товаров на полмиллиарда евро больше, чем продала туда.

Как следует из данных Евростата, стоимостной объем импорта из ЕС в Россию (€22,2 млрд) на 0,5 млрд евро превысил объем российского экспорта в Евросоюз (€21,7 млрд).

При этом общий объем двусторонней торговли за указанный период составил 43,9 млрд евро, снизившись на 12,9% по сравнению с аналогичными девятью месяцами прошлого года.

РФ поставляет в ЕС в основном энергоресурсы, а закупает — химические товары.

Однако введенные ЕС санкции обрушили польский экспорт в РФ более чем на 70%. По итогам девяти месяцев его объем составил лишь 1,9 млрд евро против 6,5 млрд евро в 2021 году.

