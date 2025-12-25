Ричмонд
Оксана Самойлова призналась, что расстроится, если Джиган найдет другую девушку

Многодетная мама пообещала представить своего нового возлюбленного публике — его она называет «оленем».

Источник: Комсомольская правда

Расставание Оксаны Самойловой и Джигана стало одним из самых громких в уходящем году, и хотя пока супруги не развелись, суд дал им время подумать, дело движется именно к этому. Суд дал время супругам на примирение, но многодетная мама настроена решительно — теперь она хочет пожить для себя.

Но пока сердце Оксаны свободно. Хотя, не исключает она, если встретится нужный человек, то возможны новые отношения.

И вот как только возникнет искра и Самойлова поймет, что отношения серьезные, она представит своего «оленя».

— Сделаем пресс-конференцию: «Здравствуйте. Это мой олень»", — в шутку отметила Оксана на своем благотворительном мероприятии для воспитанников детского дома и интерната.

При этом у многодетной мамы нет четких требований к спутнику, даже если он окажется моложе, это не смутит женщину. А скорее даже будет плюсом.

— У молодых гораздо больше энергии, — говорит Оксана Super.ru.

А потом добавила, что подобные правила действуют только для нее, а вот если Джиган найдет другую, то она расстроится.

— Если у меня кто-то появится первее, а потом у него, тогда нормально. А если сначала у него, а я такая одинокая хожу туда-сюда по своей ферме, да, я расстроюсь, — честно призналась Оксана, но потом добавила, что это вряд ли что-то поменяет.