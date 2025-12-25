В России предложили завершить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя: вот что сказали в ГД

Эксперимент по продаже алкоголя и табака через интернет с биометрической идентификацией оказался под угрозой завершения. Против него выступили депутаты Госдумы из разных фракций — Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и Нина Останина (КПРФ), направившие соответствующее обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Копия документа есть у ТАСС.
Так, Центр биометрических технологий совместно с партнерами готовится к запуску пилотного проекта по онлайн-продаже товаров 18+ с использованием биометрии. При этом Минцифры анонсировало пилот по продаже российского вина на маркетплейсах во второй половине 2026 года.
По мнению депутатов, для эксперимента необходим особый правовой режим, сведения о котором пока не опубликованы Минцифры. Они требуют представить программу такого режима, где будут четко прописаны его сроки, период участия региона, а также оценка всех возможных рисков — от угроз жизни и здоровью людей до вопросов национальной безопасности.
До этого в России запретили продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта.