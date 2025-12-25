В ГД призвали повысить зарплату сотрудникам «Почты России»

«Нужно системное решение, работники почты в регионах и населенных пунктах ждут решения. “Почта России” выполняет важнейшие государственные задачи, люди трудятся в самых отделенных уголках России и должны получать нормальную зарплату, а не зарабатывать продажей канцелярии в почтовых отделениях. Нужно на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников почты к средней по региону и провести аудит почты на предмет разумного расходования средств», — сказал Сысоев.