В ГД призвали повысить зарплату сотрудникам «Почты России»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Необходимо на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников «Почты России» к средней по региону, заявил РИА Новости депутат Госдумы, первый замруководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев.
По словам парламентария, в «Почте России» уже долгое время творится «полный хаос», в частности, население своевременно не может реализовать ни почтовые отправления, ни денежные переводы.
«Нужно системное решение, работники почты в регионах и населенных пунктах ждут решения. “Почта России” выполняет важнейшие государственные задачи, люди трудятся в самых отделенных уголках России и должны получать нормальную зарплату, а не зарабатывать продажей канцелярии в почтовых отделениях. Нужно на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников почты к средней по региону и провести аудит почты на предмет разумного расходования средств», — сказал Сысоев.