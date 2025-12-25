В Госдуме потребовали остановить онлайн-продажу алкоголя и сигарет по биометрии

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и первый замглавы Комитета по контролю Дмитрий Гусев направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием прекратить эксперимент по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями. Речь идёт о пилотном проекте, позволяющем через интернет продавать алкоголь, табак и энергетики при подтверждении возраста через Единую биометрическую систему.