В Госдуме потребовали остановить онлайн-продажу алкоголя и сигарет по биометрии

Поводом стали материалы «круглого стола» в Госдуме, посвящённого регулированию таких продаж. Депутаты указывают, что эксперимент проводится без необходимого правового режима, требуемого федеральным законом. По их мнению, отсутствует утверждённая правительством программа, которая должна оценивать риски для здоровья граждан, особенно несовершеннолетних, и меры по их снижению.
Нина Останина подчеркнула, что подобные инициативы напрямую затрагивают защиту детей и подростков и требуют строгого соблюдения закона. Дмитрий Гусев добавил, что цифровые решения в этой сфере не должны вести к росту потребления вредной продукции и обязаны существовать в рамках правового поля.
В обращении содержится просьба не только прекратить текущий эксперимент, но и впредь не допускать инициатив, которые, по мнению авторов, противоречат государственной политике в области охраны здоровья и защиты традиционных ценностей.
Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект с предложением изменить правила трудоустройства сотрудников, занимающихся продажей табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции. Документ предполагает, что работать в этой сфере смогут только лица старше 21 года.
Все самые острые мнения и аналитика — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.