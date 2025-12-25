И качаются игрушки…

— Всю жизнь я работала в ИТ-сфере, начинала программистом, затем заняла должность руководителя в крупной технологической компании. Но в какой-то момент поняла, что, наверное, не вся жизнь состоит из работы… И я попрощалась с ней, ушла. Какое-то время сидела дома, занималась хозяйством и детьми, у меня их трое: две девочки и мальчик. Однажды мы с ними отправились на школьную экскурсию на фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде, при которой был музей. В витрине я увидела ватные игрушки, от них веяло такой теплотой, ведь когда-то очень давно они создавали атмосферу праздника и волшебства в чьей-то семье…