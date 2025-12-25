И качаются игрушки…

Согласно одному из опросов, 75 процентов россиян хранят елочные украшения предыдущих поколений. Игрушки мастерицы Людмилы Шеваги, созданные из ваты, напоминают те, что украшали елки почти столетие назад.
Большую часть жизни Людмила Шевага посвятила работе в сфере ИТ-технологий, она дипломированный специалист. И ничто не предвещало того, что при ее серьезной аналитической работе у нее вдруг появится такое хобби, как изготовление елочных игрушек.
— Всю жизнь я работала в ИТ-сфере, начинала программистом, затем заняла должность руководителя в крупной технологической компании. Но в какой-то момент поняла, что, наверное, не вся жизнь состоит из работы… И я попрощалась с ней, ушла. Какое-то время сидела дома, занималась хозяйством и детьми, у меня их трое: две девочки и мальчик. Однажды мы с ними отправились на школьную экскурсию на фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде, при которой был музей. В витрине я увидела ватные игрушки, от них веяло такой теплотой, ведь когда-то очень давно они создавали атмосферу праздника и волшебства в чьей-то семье…
— И вы поняли, что хотите создавать нечто подобное?
— Я тогда подумала, что в этой игрушке соединилось все: и моя страсть к рисованию, и мое умение шить и создавать выкройки.
— С чего вы начали?
— Приходилось все изучать самостоятельно. Помню, что я открыла первый попавшийся ресурс в интернете, скрутила из проволоки каркас и начала вникать в то, как это делается. И даже лица для игрушек лепила сама. Это сейчас у меня есть специальные красивые молды (формы), а тогда это был этап проб и ошибок. В музее, кстати, были представлены неотреставрированные игрушки и можно было увидеть, из чего они были сделаны. Уже позже, когда я изучала технологии изготовления ватной игрушки, я заметила различия в технике их создания.
— Какие существуют техники и в какой работаете вы?
— Есть ватное папье-маше — это когда хорошо пропитанную клеем вату маленькими кусочками наслаиваешь на каркас и у тебя получается цельная игрушка, которую остается только разукрасить.
Я использую другую технику — зефирную. Здесь нужно наслаивать сухую вату, затем промазывать каждый слой клеем. Но когда это уже десятый слой, изделие становится твердым, но в то же время видно, что оно как «зефирка» — если хорошо нажать, вы его промнете. В такой технике, кстати, были сделаны фигурки советских Дедов Морозов, которые было принято ставить под елку вместе со Снегурочкой.
— Помните свою первую игрушку, которую вы сделали?
— Да, это была девочка со снежком в руках. Фото работы я опубликовала в одном из своих чатов. Это нашло большой отклик, помню общее удивление — многие не могли поверить, что это сделано из ваты.
— Откуда приходят образы ваших игрушек?
— По-разному. Иногда это чистой воды вдохновение, они как будто материализуются из ниоткуда. Например, после девочки со снежком я начала делать грузинских девушек, несущих вязанку хвороста. А иногда вдохновением служат старые открытки.
— Ваши игрушки можно найти на одном из маркетплейсов. А частные заказы принимаете?
— От коммерческих предложений стараюсь отказываться, поскольку вдохновение, как известно, по заказу не приходит… А вот с друзьями другая история. На Новый год они просят меня вместо подарков сделать того или иного персонажа. Например, кто-то захотел украсить елку героями из «Алисы в стране чудес». Вообще сказочные персонажи самые популярные. Особенно Маленький принц, Падчерица из «Морозко», герои из той же «Алисы в стране чудес». Сейчас я все чаще делаю фигурки детей: мальчишки и девчонки, которыми мы сами были в детстве.
— Как происходит процесс создания игрушки?
— В основе проволочный каркас, который понемногу «обрастает» ватными слоями, обминку лица я делаю из мягкой глины. Затем основа начинает «одеваться». Лицо я расписываю и обрабатываю лаком, чтобы не стиралось. Очень важно все слои ваты хорошо просушить: поскольку это зефирная техника, здесь невозможно нанести следующий слой, пока не высох предыдущий. Сушу я в сушилке для фруктов. Что касается материалов, предпочитаю использовать уже окрашенную вату. А для росписи применяю акриловую краску, акварель и пастель.
Но есть несколько работ, где я использовала в качестве краски чай и кофе.
Очень люблю, когда на всех игрушках проработаны мелкие детали: есть кармашки, пуговички, и видно, что они пришиты, хлястик на пальто… Если это шапка, то у нее будут веревочки, если это девочка с косичкой, то косичка будет непременно аккуратно заплетена.
— Сколько времени уходит на создание одной игрушки?
— Иногда это занимает 3−4 дня, иногда игрушка может лежать неделю…
— Какими игрушками украшена ваша елка?
— Своими. У меня их целая коллекция. Из каждой партии я оставляю себе игрушку, плюс дети что-то делают своими руками — их игрушками мы тоже украшаем елку. У нас очень много старинных стеклянных игрушек, но нам их на елку вешать жалко.
— Сколько хранятся ватные игрушки?
— Чем дольше такие, тем тверже становятся, но надо помнить, что они боятся влаги.
— А ваши дети участвуют в процессе создания игрушек?
— Да, они пробуют. Но человеческие фигурки для них пока слишком сложные. И такое занятие требует сосредоточенности: нужно совершить много мелких последовательных действий. Ты должен 15 раз за день прерваться, чтобы дать предыдущему слою высохнуть и сделать новый.
— Насколько сложно овладеть этой техникой?
— Я думаю, сможет любой человек. Главное — желание. Сейчас пик популярности ватной игрушки. Так приятно украсить новогоднюю елочку игрушками, сделанными своими руками. Кстати, вес игрушки — всего 20 граммов!
— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям в наступающем году?
— Хочу пожелать каждому из читателей газеты, чтобы в его жизни было больше увлечений! Непременно найдите себе хобби — и в вашей жизни появятся новые яркие краски, которые сделают ее радостнее и интереснее. Я это точно знаю.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА.
Технология создания елочных украшений из ваты пришла в Россию из Германии. Долгое время игрушку называли царской — считалось, что сам царь Николай II вместе с детьми украшал елку ватными фигурками. Но затем ватная игрушка перекочевала в крестьянскую среду, где мастерицы делали кукол из подручных материалов — ваты, клея и натуральных красителей. Первые игрушки были плоскими.