В Кургане будет работать семь катков под открытым небом

«Всего в Кургане в этом году планируется работа семи катков. Впервые в этом году можно будет встать на коньки в Центральном парке культуры и отдыха. Сейчас ведется заливка катка. Он будет работать с понедельника по пятницу с 16:00 до 21:00, в выходные дни — с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный, прокат коньков — 200 рублей», — сообщает спортуправление.