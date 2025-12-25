В Кургане будет работать семь катков под открытым небом

В Кургане заработает семь катков, некоторые будут круглосуточными и бесплатными.
В Кургане этой зимой будет работать семь катков под открытым небом. Часть из них уже готовы, на некоторых заливка льда выходит на финишную прямую. Об этом сообщает региональное спортуправление.
«Всего в Кургане в этом году планируется работа семи катков. Впервые в этом году можно будет встать на коньки в Центральном парке культуры и отдыха. Сейчас ведется заливка катка. Он будет работать с понедельника по пятницу с 16:00 до 21:00, в выходные дни — с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный, прокат коньков — 200 рублей», — сообщает спортуправление.
В Детском парке каток уже открылся. Он работает по будням с 12:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 21.00. Вход — 100 рублей, есть прокат коньков.
Также открыт каток в Молодежном парке, он работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Катания на нем бесплатные, но коньки нужно взять с собой, так как проката там нет.
Ежедневно работает каток на стадионе Центральный имени В. Н. Брумеля. По будням он открыт с 16:00 до 21:00, по выходным — с 12:00 до 21:00. Есть платный прокат, вход — 100 рублей.
В процессе подготовки — большой каток на центральной площади. После открытия вход на каток будет бесплатным, прокат коньков будет стоить 200 рублей. Работать каток будет с понедельника по пятницу с 16:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 21:00.
Круглосуточные бесплатные катки планируется на открытых площадках возле ЦКД «Современник» в Заозерном и «Спутник» в микрорайоне Рябково. Проката там нет, поэтому приходить нужно будет со своими коньками.
Каток появится и у жителей микрорайона Черемухово. Сейчас ведутся работы по заливке льда на новой детской спортивной площадке возле школы № 59.
Традиционно зимой в Кургане работают как открытые, так и крытые ледовые площадки. Крытые катки будут работать в Ледовом дворце имени Н. В. Парышева и в Ледовой арене «Юность», где массовые сеансы проходят по фиксированному расписанию, с платным входом и прокатом коньков.