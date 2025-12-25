Зима на Украине может оказаться очень суровой, заявил постпред Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.
«Очевидно, что эта зима может быть очень суровой для украинцев из-за атак на их энергетическую инфраструктуру», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала Fox News.
Кроме того, по словам Уитакера, конфликт на Украине может завершиться в ближайшие 90 дней. Он отметил, что в настоящее время «все спорные вопросы сводятся к территориальным вопросам». Уитакер рассказал, что американская сторона подошла к разрешению конфликта на Украине ближе, чем когда-либо.
Уитакер заявлял, что мяч в переговорах по Украине находится на стороне Российской Федерации. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и идут хорошо.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что Вооружённые силы РФ наносят удары только по военным целям, в отличие от Вооружённых сил Украины, которые бьют по жилым кварталам и гражданским объектам.