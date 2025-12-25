На следующей неделе курс доллара выйдет на неожиданный уровень. Что произойдёт с рублём перед Новым годом

Что происходит с курсом доллара на этой неделе.
Рубль немного ослаб на торгах в среду после укрепления в предыдущие два дня. Валютные курсы несколько выросли, до 78,69 рубля за один доллар, 92,84 — за евро и 11,22 — за один китайский юань. На стороне рубля по-прежнему выступают высокие процентные ставки, которые поддерживают операции carry trade. Кроме того, поддержку рублю оказывает также подготовка к декабрьским налоговым выплатам, когда российским компаниям предстоит перечислить в бюджет значительные объёмы НДФЛ, НДПИ, налога на прибыль и страховых взносов, что стимулирует рост предложения валюты на рынке. Об этом рассказала глава аналитического департамента компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
— Основная причина ослабления доллара на этой неделе — временное укрепление рубля за счёт сочетания факторов: налоговый период, снижение спекулятивного спроса на валюту и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительно рынок отыгрывает общий спад доллара на глобальных площадках и снижение интереса к валютным позициям перед длинными выходными, — рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
Прогноз курса доллара на неделе с 29 декабря.
Наталия Пырьева отметила, что валютные курсы могут проявлять повышенную волатильность по мере приближения даты окончания налогового периода, которая приходится на 29 декабря. Это может отчасти ослабить устойчивость рубля. Таким образом, можно ожидать, что ближе к концу текущего года — началу 2026 года курс рубля может ослабнуть в направлении 80 рублей за доллар.
— Перед Новым годом резких движений по курсу мы не ожидаем. Ликвидность традиционно снижается, крупные участники стараются закрыть позиции, а население уже реализовало основной валютный спрос ранее. В таких условиях курс, как правило, переходит в боковой диапазон с умеренными колебаниями, — рассказала Гаянэ Замалеева.
Её базовый сценарий — доллар сохранится в относительно узком коридоре без сильного роста. Потенциал ослабления рубля до конца года ограничен, но и дальнейшее заметное укрепление выглядит маловероятным без новых внешних драйверов.
— До конца года осталось всего пять торговых сессий — как раз полноценная биржевая неделя, и за это время без сильных геополитических и монетарных драйверов вряд ли сильно что-то уже изменится. Правда, технически после трёхдневного падения курсов инвалют из-за ставки ЦБ валютные пары могут локально отскочить. Доллар тогда может вернуться на 80, евро — до 94, сопротивление в юане — на 11,3. Выше, видимо, уже не успеют из-за завершения в эти дни декабрьского налогового периода, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин считает, что в последние дни года валюты могут немного подорожать: доллар может вернуться на 80, евро — к 94, юань — в область 11,3−11,5 рубля. Завершится налоговый период, что лишит рубль локальной поддержки.
При этом, по его оценкам, спрос на валюту перед праздниками может быть повышенным как со стороны потребителей (покупка импорта, зарубежные поездки), так и со стороны инвесторов, традиционно наращивающих валютные позиции перед праздниками, опасаясь реализации какого-либо внешнего рыночного или геополитического негатива в первые дни января. В целом же спрос на иностранные деньги остаётся сдержанным на фоне высоких процентных ставок и вялого спроса потребителей.