На следующей неделе курс доллара выйдет на неожиданный уровень. Что произойдёт с рублём перед Новым годом

Рубль немного ослаб на торгах в среду после укрепления в предыдущие два дня. Валютные курсы несколько выросли, до 78,69 рубля за один доллар, 92,84 — за евро и 11,22 — за один китайский юань. На стороне рубля по-прежнему выступают высокие процентные ставки, которые поддерживают операции carry trade. Кроме того, поддержку рублю оказывает также подготовка к декабрьским налоговым выплатам, когда российским компаниям предстоит перечислить в бюджет значительные объёмы НДФЛ, НДПИ, налога на прибыль и страховых взносов, что стимулирует рост предложения валюты на рынке. Об этом рассказала глава аналитического департамента компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.