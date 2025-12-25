Евростат: Впервые в истории импорт из ЕС в Россию превысил экспорт

Впервые за всю историю статистических наблюдений, ведущихся с 2002 года, импорт товаров из Европейского союза в Россию превысил объём российского экспорта в ЕС. По данным Евростата, за соответствующий период экспорт российской продукции в Европу составил 21,7 миллиарда евро, в то время как импорт из ЕС достиг 22,2 миллиарда евро.