Евростат: Впервые в истории импорт из ЕС в Россию превысил экспорт

Впервые за всю историю статистических наблюдений, ведущихся с 2002 года, импорт товаров из Европейского союза в Россию превысил объём российского экспорта в ЕС. По данным Евростата, за соответствующий период экспорт российской продукции в Европу составил 21,7 миллиарда евро, в то время как импорт из ЕС достиг 22,2 миллиарда евро.

В результате торговое сальдо в пользу Европейского союза составило 1,5 миллиарда евро. Как отмечает агентство, это второй квартал подряд, когда ЕС фиксирует положительное сальдо в торговле с Россией.

Общий товарооборот между сторонами с января по сентябрь текущего года снизился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 43,9 миллиарда евро. Основу российского экспорта по-прежнему составляют топливно-энергетические товары, тогда как ключевыми позициями импорта из ЕС остаются химическая продукция и фармацевтика.

Ранее Life.ru сообщал, что в России собираются вернуть обязательную маркировку для товаров из Казахстана и Киргизии. Политологи считают, что после этого цены на какой-то период вырастут, но уже вскоре после ухода нелегальных поставщиков вернутся в норму.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.