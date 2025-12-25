Евростат: Впервые в истории импорт из ЕС в Россию превысил экспорт

В результате торговое сальдо в пользу Европейского союза составило 1,5 миллиарда евро. Как отмечает агентство, это второй квартал подряд, когда ЕС фиксирует положительное сальдо в торговле с Россией.
Общий товарооборот между сторонами с января по сентябрь текущего года снизился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 43,9 миллиарда евро. Основу российского экспорта по-прежнему составляют топливно-энергетические товары, тогда как ключевыми позициями импорта из ЕС остаются химическая продукция и фармацевтика.
Ранее Life.ru сообщал, что в России собираются вернуть обязательную маркировку для товаров из Казахстана и Киргизии. Политологи считают, что после этого цены на какой-то период вырастут, но уже вскоре после ухода нелегальных поставщиков вернутся в норму.
