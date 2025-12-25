Суд назначил заседание по вопросу выселения Долиной из квартиры на 25 декабря

Суд в Москве продолжает расследовать дело певицы Ларисы Долиной. Оно связано с квартирой артистки в Хамовниках. Заседание по делу о ее принудительном выселении пройдет 25 декабря в 16:00. Об этом сообщает РИА Новости.
Этим делом занимается Мосгорсуд. Последнее заседание по делу состоялось неделю назад.
Стоит напомнить, что предметом спора стала проданная Ларисой Долиной квартира. За нее покупательница Полина Лурье отдала 112 миллионов рублей.
Певица между тем вновь собирает залы. Лариса Долина дала первый сольный концерт после вердикта Верховного суда по квартирному спору. Выступление проходило в баре в центре Москвы. Она также появится на телевидении на новогодних праздниках. Певица выступит на главных концертах страны.