Суд назначил заседание по вопросу выселения Долиной из квартиры на 25 декабря

Певица между тем вновь собирает залы. Лариса Долина дала первый сольный концерт после вердикта Верховного суда по квартирному спору. Выступление проходило в баре в центре Москвы. Она также появится на телевидении на новогодних праздниках. Певица выступит на главных концертах страны.