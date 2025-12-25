В Уэльсе на пляж вынесло сотни ботинок викторианской эпохи

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен ботинок викторианской эпохи обнаружены волонтерами, убиравшими мусор на пляже Огмор-бай-Си в британском Южном Уэльсе. Об этом говорится в материале BBC.
В организации Beach Academy считают, что ботинки могло вынести с итальянского грузового судна, которое около 150 лет назад потерпело крушение у скал Таскер-Рок.
«Среди найденной обуви присутствуют как мужские, так и женские пары», — сообщили волонтеры организации. В Beach Academy отметили, что всего за одну неделю они нашли около 200 пар обуви. Причем некоторые очень хорошо сохранились, что позволило установить, что пошита обувь еще во время королевы Виктории. Она правила с 1837 по 1901 год. -0-