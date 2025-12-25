Четырёхлетняя дисквалификация Камилы Валиевой закончилась 25 декабря

Решение о наказании было принято Спортивным арбитражным судом 29 января 2024 года после удовлетворения требования Всемирного антидопингового агентства. Срок дисквалификации был установлен с 25 декабря 2021 года, а все результаты Валиевой, показанные на Олимпийских играх 2022 года, были аннулированы. Вследствие этого сборная России лишилась золотой медали командного турнира, которая была передана сборной США, тогда как российские фигуристы опустились на третье место.