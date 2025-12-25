Четырёхлетняя дисквалификация Камилы Валиевой закончилась 25 декабря

Дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой, назначенная за нарушение антидопинговых правил, официально завершилась 25 декабря. Отстранение спортсменки длилось четыре года и отсчитывалось задним числом.
Решение о наказании было принято Спортивным арбитражным судом 29 января 2024 года после удовлетворения требования Всемирного антидопингового агентства. Срок дисквалификации был установлен с 25 декабря 2021 года, а все результаты Валиевой, показанные на Олимпийских играх 2022 года, были аннулированы. Вследствие этого сборная России лишилась золотой медали командного турнира, которая была передана сборной США, тогда как российские фигуристы опустились на третье место.
Причиной санкций стало обнаружение в пробе спортсменки запрещенного препарата триметазидина. По решению CAS Валиева также была лишена ряда наград, включая золото чемпионата Европы 2022 года, медали чемпионатов России разных лет, серебро финала Гран-при России 2023 года, а также призовые места на отдельных этапах соревнований.
Ранее сообщалось, что материалы дела о нарушении антидопинговых норм Камилой Валиевой исчезли с официального сайта Спортивного арбитражного суда.