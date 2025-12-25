Патриоты вышли из подполья

— Наследить в истории можно по-разному. Помните, у Леонида Мартынова: «…Какой ты след оставишь? След,/ Чтобы вытерли паркет/И посмотрели косо вслед,/Или/ Незримый прочный след /В чужой душе на много лет?..». Начнем, как говорили древние греки, с яйца Леды. Прежде чем решить, что делать с ними, надо вспомнить, откуда они взялись. А они — плод нашего многолетнего курса в «семью цивилизованных народов» даже ценой утраты суверенитета и компрадорских реформ в экономике, курс этот взял еще Ельцин. Чтобы проводить его, были подготовлены кадры, в том числе в сфере СМИ, культуры, просвещения, щедро оплачиваемые государством. Напомню, что первым полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» стал Хазанов, а, например, Задорнов умер, не имея ни одной госнаграды. Кто-то встал в ряды компрадорской обслуги (заинтересованной в приходе иностранного капитала. — «ВМ») из-за имманентной нелюбви к России, идущей часто из семьи, кто-то из чистой корысти…. Но это теперь уже не важно. Когда наступил день «Ч» и стало ясно, что за деятельную нелюбовь к Отечеству платить и награждать больше не будут, самые непримиримые сделались иноагентами и релокантами, но большинство перешло на позиции платного патриотизма. Таких в народе зовут «ждунами». Меня мало интересует судьба отъехавших «инородных артистов»; интересуют те, кто остался и, сцепив зубы, имитирует «кование Победы». Доходит до смешного: одна театральная начальница, накануне СВО запретившая актеру после моего спектакля поздравить зрителей с наступающим 9 Мая, теперь на работу ходит в нарядах в стиле милитари, чтобы никто не сомневался в ее патриотической ориентации. Если они все-таки дождутся, то иноагенты вернутся в страну с помпой как «рыцари света», вроде Солженицына, и мы еще увидим где-нибудь на бульваре бронзового Макаревича!*