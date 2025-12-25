Патриоты вышли из подполья

Когда завершается год, мы всегда смотрим ему вслед с некоторой грустью — расставаясь навсегда, глупо предъявлять какие-то претензии. Поставить точку в конце 2025-го мы попросили писателя Юрия Полякова.
И большой друг «Вечерней Москвы» Юрий Михайлович Поляков нам в этом не отказал.
— Юрий Михайлович, в период войны говорить о смыслах нелепо, ибо смысл в это время один — победить. И победим! Что потом? Что делать с этой «эмиграцией 22-го года»?
— Наследить в истории можно по-разному. Помните, у Леонида Мартынова: «…Какой ты след оставишь? След,/ Чтобы вытерли паркет/И посмотрели косо вслед,/Или/ Незримый прочный след /В чужой душе на много лет?..». Начнем, как говорили древние греки, с яйца Леды. Прежде чем решить, что делать с ними, надо вспомнить, откуда они взялись. А они — плод нашего многолетнего курса в «семью цивилизованных народов» даже ценой утраты суверенитета и компрадорских реформ в экономике, курс этот взял еще Ельцин. Чтобы проводить его, были подготовлены кадры, в том числе в сфере СМИ, культуры, просвещения, щедро оплачиваемые государством. Напомню, что первым полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» стал Хазанов, а, например, Задорнов умер, не имея ни одной госнаграды. Кто-то встал в ряды компрадорской обслуги (заинтересованной в приходе иностранного капитала. — «ВМ») из-за имманентной нелюбви к России, идущей часто из семьи, кто-то из чистой корысти…. Но это теперь уже не важно. Когда наступил день «Ч» и стало ясно, что за деятельную нелюбовь к Отечеству платить и награждать больше не будут, самые непримиримые сделались иноагентами и релокантами, но большинство перешло на позиции платного патриотизма. Таких в народе зовут «ждунами». Меня мало интересует судьба отъехавших «инородных артистов»; интересуют те, кто остался и, сцепив зубы, имитирует «кование Победы». Доходит до смешного: одна театральная начальница, накануне СВО запретившая актеру после моего спектакля поздравить зрителей с наступающим 9 Мая, теперь на работу ходит в нарядах в стиле милитари, чтобы никто не сомневался в ее патриотической ориентации. Если они все-таки дождутся, то иноагенты вернутся в страну с помпой как «рыцари света», вроде Солженицына, и мы еще увидим где-нибудь на бульваре бронзового Макаревича!*
Но я верю, что не дождутся, и будущее России, как говорит президент, — это процветающая, сильная и самодостаточная цивилизация, готовая к взаимовыгодному сотрудничеству с адекватными соседями по планете. А что с ними, иноагентами, будет, мне неинтересно. Талант — не индульгенция….
— Как изменили страну и людей испытания последних лет?
— Сильно. Во-первых, патриотизм вышел из многолетнего подполья и де-факто стал государственной идеологией, не прописанной пока в Конституции. Я помню времена, когда редактор после прямого эфира упрекал меня за то, что я произнес во время передачи сакраментальное слово «патриот». Для компрадора патриотизм — как луч света для вампира, высасывающего соки из страны. Мы вспомнили про «Русский мир», с которым до этого боролись всеми средствами, вплоть до изъятия графы «национальность» из паспортов. Готовность с оружием в руках отстаивать интересы страны вновь стала цениться выше, чем жуликоватая предприимчивость, подкрепленная двумя-тремя гражданствами, позволяющими смыться из «Рашки», когда припечет. А я еще помню, как Познер набросился на меня, когда я в передаче «Времена» заявил, что ратный долг перед Отечеством никто не отменял, а пацифизм победителя и побежденного — вещи разные. Мы начали движение к реальному суверенитету — геополитическому, экономическому, в меньшей степени культурному. Зайдите в любой книжный магазин: три четверти книг — переводная чепуха, по сравнению с которой пресловутый «Кавалер Золотой Звезды» — Данте Алигьери. Надеюсь, новое поколение фронтовиков, в том числе литераторов, которое придет, уже приходит во все сферы нашей жизни, — гарантия от рецидива компрадорского помрачения.
— Советское время «заводила» литература, ею тогда дышали. Чем дышат люди сейчас? Что меняется с началом активизации Союза писателей России?
— Да, литература во многом утратила функцию властительницы дум, отчасти по вине самих писателей, отчасти это результат социальной инженерии, уж слишком отечественная словесность активно поучаствовала в крахе царской и советской систем. Придя к власти, демокрады и соросята** (словечко, придуманное мной в 1998 году), решили подстраховаться и минимизировали роль писателей в обществе, умалили настолько, что этот род деятельности в 1990-е исчез из перечня профессий, воротившись туда буквально на днях усилиями обновленного Союза писателей России, который год назад возглавил Владимир Мединский. То, что сейчас происходит в отечественной словесности благодаря ему и его команде, я, выступая недавно на XVIII внеочередном съезде СПР, назвал «патриотической реконкистой в литературе». Это не преувеличение. Гляньте на имена лауреатов той же «Большой книги» за былые годы, и поразитесь, сколько среди них релокантов и иноагентов. Теперь все будет иначе. Не собираюсь тут отчитываться о проделанной работе, скажу лишь: о таких позитивных изменениях мы еще недавно могли только мечтать.
Хотя и проблем осталось немало…. Одна из них — это «зашлакованность» нашего сообщества. Сегодня во всех писательских союзах, возникших на обломках Союза писателей СССР и постепенно вливающихся в Союз писателей России, членов в разы больше, чем было в СССР с населением без малого 300 миллионов. Как «коалицию желающих» превратить в профессиональную, даже в чем-то элитарную организацию, обеспечивающую страну качественным чтением, а не графоманской скорописью? Думаем….
— Вы предложили открыть в нашей газете «Опорный пункт защиты русского языка». Он открыт, вызывает бурную неравнодушную почту. Почему мы так небережливы к своему родному? И языку, и культуре?
— Быть носителем языка и его хранителем — не одно и то же. Второе требует вербальной культуры и рычагов влияния, значит, без государства не обойтись. После того как у нас в стране четверть века вторым государственным языком был английский, «великая русская речь» засорена, как Мировой океан пластиковым хламом, и требует очистки. Она началась, но движется медленно. Я еще 10 лет назад призывал переименовать «Фудсити» в «Пищеград». И что? Ничего…. «Ребрендинг», сиречь переименование, денег стоит, бизнесу невыгодно, говорят в инстанциях. Пожалела овца волка! Так и пользуемся членистоногим «каршерингом» вместо родного «проката». Тут я большие надежды возлагаю на Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Его работу координирует советник президента Елена Ямпольская, с которой мы некогда были коллегами: она возглавляла еженедельник «Культура», а я «Литературную газету». Она энергично взялась за дело. Кстати, в ее ведении находится и подготовка нового учебника литературы для старших классов. Каких современных авторов изучают в школе — вопрос первостатейный. Недавно я встречался с донецкими словесниками, после общения ко мне подошла учительница и со слезами на глазах сказала: «Юрий Михайлович, вы с начальством общаетесь, передайте им: “Ну сколько можно морочить детям головы Довлатовым, Сорокиным, Пелевиным!”». Передаю….
— На днях вышел короткий список литпремии «Слово», и я увидела ваше имя среди претендентов в номинации «Драматургия» (категория «Мастер»). Вы ведущий наш драматург, чьи пьесы идут в стране и за рубежом. А тут вы стали соучредителем театра….
— К сожалению, это связано с печальными событиями. Народный артист РСФСР Всеволод Николаевич Шиловский, видимо, предчувствуя свой скорый уход, пригласил меня и Павла Гусева (главный редактор газеты «Московский комсомолец». — «ВМ») войти в число соучредителей его театра-студии, чтобы быть спокойным за судьбу своего детища. Почему он выбрал нас? Ну, я автор этого театра с самого основания, постановка моей пьесы была дипломной работой курса ВГИК, который вел Шиловский и который стал костяком студии. В двух моих спектаклях «Особняк на Рублевке» и «В ожидании сердца» покойный Мастер играл главные роли, в последние дни жизни приезжая на сцену из-под капельницы. Павел Гусев — тоже драматург, активно поддерживал молодой коллектив. Недавно мы провели собрание труппы, обсудили, как сохранить театр и продолжить начинания Шиловского, объявили о новых назначениях. Директором стала Виктория Пархоменко, актриса и ближайшая помощница Всеволода Николаевича, а новым худруком — известный театральный режиссер Петр Орлов. Сейчас все силы брошены на то, чтобы продолжить прерванную смертью Мастера работу над спектаклем «Царь Федор Иоаннович».
— Летом вы получили Госпремию. Это, конечно, для вас одно из главных событий года. А за что Россия подняла бы тост под бой курантов?
— Писатели делятся на две категории: для одних высшая награда — Госпремия своей страны, для других мутная Нобелевка, за которую они мать родную продадут. Я принадлежу к числу первых, для меня получить такую награду в Кремле из рук президента великая честь. Уходящий год для меня был богатым на события: вышла четвертая книга цикла «Совдетства» — «Школьные окна», ее с нетерпением ждали мои читатели. Обрела сценическое воплощение, пока еще не в Москве, моя пьеса «Ангел влияния», издательство АСТ продолжило выпуск моего 15-томного собрания сочинений, приуроченного к моему 70-летию — с ума сойти! А вроде недавно еще бегал в детский абонемент Библиотеки имени Пушкина…. Мы с режиссером Владимиром Фатьяновым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив создали к 80-летию Победы 10-серийный документальный фильм «Стихотворцы обоймы военной» (все серии можно найти на сайте vm.ru). В каждой серии мы рассказываем о жизни и творчестве трех поэтов. Среди них участники Великой Отечественной и СВО: Друнина, Ваншенкин, Коган, Луконин, Наровчатов, Межиров, Дудин, Самойлов, Лобанов, Полубота, Шорохов, Волк. Надеемся, лента станет наглядным пособием для школ и вузов. И я почти закончил новый роман «Дедушка влюбился», который собираюсь представить на фестивале «Красная площадь» в июне будущего года. Главный герой, влюбчивый мужчина почтенных лет, работает на вымышленном телевизионном «Арт-канале», но то, что я описываю, абсолютно достоверно: «заэкранье» нашего пресловутого ТВ мне хорошо известно.
А бокал под бой курантов я подниму за Победу. Сейчас это главное. От того, как и чем закончится СВО, зависит не только наша дальнейшая жизнь, но и участь всего многонационального народа России. 1 марта 2022 года я написал:
Мы дойдем и в схватке оголтелой,
Не жалея крови и трудов,
Свастику железом срежем с тела.
Матери всех русских городов.
Так и будет!
ДОСЬЕ.
Юрий Михайлович Поляков родился 12 ноября 1954 года в Москве. Советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель, председатель Национальной ассоциации драматургов. Автор ряда литературных бестселлеров, награжден многими государственными наградами, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2025 года.
* Внесен в список иноагентов.
** Речь идет о клиентах и сотрудниках фондов «Открытое общество» и «Содействие», учрежденных Джорджем Соросом и признанных в России нежелательными организациями.