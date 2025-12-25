В начале 2026 года в РФ можно будет наблюдать две сближающиеся с Землей кометы

«Ее блеск будет уже на уровне 6 — 7-й звездной величины. Для наблюдений тоже понадобится любительский телескоп. Сначала она сблизится с Солнцем в январе и, если переживет это событие, в феврале станет доступна для наблюдений с Земли. В целом ярких короткопериодических комет в 2026 году не ожидается. Но небеса полны сюрпризов и предугадать появление новых межзвездных странниц, как, например, 3I/ATLAS, мы не в силах», — заключил Железнов.