В аэропорту Пашковский в Краснодаре ввели дополнительные ограничения на полёты

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации, опубликованном в 00:44 по московскому времени.
Согласно действующему распоряжению, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск. Сроки действия дополнительных ограничений пока неизвестны.
Ранее Life.ru писал, что вечером в среду дежурные расчёты ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над девятью субъектами страны. Часть дронов была сбита в Центральной России.
