Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву

Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку 132 беспилониных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации. Атака была отражена в период с 13:00 по 20:00 мск. В частности, в Белгородской области ликвидировали 46 украинских беспилотников.