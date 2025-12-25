Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву

Российские военнослужащие ликвидировали очередной беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, который летел на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что в настоящее время на месте обломков украинского аппарата находятся специалисты.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.
Напомним, накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские военные отразили атаку очередного украинского беспилотника, летевшего на российскую столицу. По словам Собянина, общее количество беспилотных летательных аппаратов, ликвидированных за день, достигло 15.
По данным Минобороны РФ, вечером в среду военнослужащие нейтрализовали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над российскими регионами.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку 132 беспилониных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации. Атака была отражена в период с 13:00 по 20:00 мск. В частности, в Белгородской области ликвидировали 46 украинских беспилотников.