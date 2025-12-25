Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник ТЦК на Украине облил перцовым баллончиком женщину с ребенком

Сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») в украинском городе Ровно применил перцовый баллончик против подошедшей к нему женщины с маленьким ребенком на руках. Об этом написал украинский портал «Страна.ua».

Сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») в украинском городе Ровно применил перцовый баллончик против подошедшей к нему женщины с маленьким ребенком на руках. Об этом написал украинский портал «Страна.ua».

— В Ровно сотрудники ТЦК залили газовым баллончиком женщину с ребенком, — сказано в Telegram-канале издания.

Портал опубликовал видео с происшествием, на котором видно двух мужчин в камуфляжной форме, один из которых уводит мужчину в гражданском в машину, а другой отбивается от двух подошедших к нему женщин. Через несколько секунд к нему также подошла женщина с ребенком на руках, и сотрудник ТЦК тут же выпустил струю из баллончика в лицо ей и малышу, передает РИА Новости.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что провал мобилизации на Украине стал результатом действий самой страны, а не РФ, на которую пытаются возложить ответственность. По его словам, мобилизационная система была разрушена из-за внутренних решений.

До этого насильно мобилизованный 55-летний украинец покончил с собой в здании территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Правоохранители начали расследование.

*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше