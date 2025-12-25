Сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») в украинском городе Ровно применил перцовый баллончик против подошедшей к нему женщины с маленьким ребенком на руках. Об этом написал украинский портал «Страна.ua».
— В Ровно сотрудники ТЦК залили газовым баллончиком женщину с ребенком, — сказано в Telegram-канале издания.
Портал опубликовал видео с происшествием, на котором видно двух мужчин в камуфляжной форме, один из которых уводит мужчину в гражданском в машину, а другой отбивается от двух подошедших к нему женщин. Через несколько секунд к нему также подошла женщина с ребенком на руках, и сотрудник ТЦК тут же выпустил струю из баллончика в лицо ей и малышу, передает РИА Новости.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что провал мобилизации на Украине стал результатом действий самой страны, а не РФ, на которую пытаются возложить ответственность. По его словам, мобилизационная система была разрушена из-за внутренних решений.
До этого насильно мобилизованный 55-летний украинец покончил с собой в здании территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Правоохранители начали расследование.
*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.