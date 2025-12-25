Сани Санта-Клауса пролетели над Москвой: их путь удалось отследить

Сани Санта-Клауса отправились в полет по всему миру. 25 декабря их заметили в воздушном пространстве России. По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, сани пролетели над Москвой.
Радары NORAD фиксировали появление саней также на Чукотке, в Сибири и других российских регионах. Кроме того, они пролетели над Индией, Казахстаном, Китаем, Сербией и странах Африки и Ближнего Востока.
Как отмечается, Санта-Клаус раздал уже более трех миллиардов подарков. Маршрут саней стал доступен для отслеживания 24 декабря.
Весь прошлый день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвечал на звонки маленьких американцев. Они отслеживали полет Санта-Клауса накануне Рождества.