Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сани Санта-Клауса пролетели над Москвой: их путь удалось отследить

Американские военные сообщили о полёте Санта-Клауса над Россией.

Источник: Комсомольская правда

Сани Санта-Клауса отправились в полет по всему миру. 25 декабря их заметили в воздушном пространстве России. По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, сани пролетели над Москвой.

Радары NORAD фиксировали появление саней также на Чукотке, в Сибири и других российских регионах. Кроме того, они пролетели над Индией, Казахстаном, Китаем, Сербией и странах Африки и Ближнего Востока.

Как отмечается, Санта-Клаус раздал уже более трех миллиардов подарков. Маршрут саней стал доступен для отслеживания 24 декабря.

Весь прошлый день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвечал на звонки маленьких американцев. Они отслеживали полет Санта-Клауса накануне Рождества.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше