Экс-замглавы ГСУ СК Избенко вынесли приговор: вот за что его осудили на 10 лет

Карьера Избенко в СК была связана с расследованием ряда резонансных дел. В частности, одним из первых стало расследование крушения в 2011 году чартерного рейса Москва — Петрозаводск (Ту-134 авиакомпании «Русэйр»), жертвами которого стали 47 человек. К числу наиболее известных и последних по времени дел в его практике относится расследование по 19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в Казани.