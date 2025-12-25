Экс-замглавы ГСУ СК Избенко вынесли приговор: вот за что его осудили на 10 лет

Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника управления Главного следственного управления СКР Александру Избенко, назначив ему наказание в виде 10 лет колонии. Об этом стало известно из Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.
«Приговором Басманного районного суда Москвы Избенко Александру Николаевичу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в 3 млн рублей, а также с лишением специального звания и классного чина», — сказано в сообщении.
Следствие предъявило Избенко обвинение по 18 случаям хищений, оценив совокупный ущерб в 215 млн в рублей. Часть этих средств уже возмещена — в казну перечислено более 19 млн. Кроме того, требования потерпевших о возмещении ущерба судом удовлетворены.
По версии следствия, подсудимый присваивал предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств. Сумма ущерба по разным эпизодам составляла от 200 до 215 тыс. евро. На похищенные деньги он приобрел автомобили и недвижимость, зарегистрировав имущество на членов семьи.
На суде Избенко частично признал свою вину.
Карьера Избенко в СК была связана с расследованием ряда резонансных дел. В частности, одним из первых стало расследование крушения в 2011 году чартерного рейса Москва — Петрозаводск (Ту-134 авиакомпании «Русэйр»), жертвами которого стали 47 человек. К числу наиболее известных и последних по времени дел в его практике относится расследование по 19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в Казани.
Уволившись из Следственного комитета в сентябре 2023 года под предлогом выхода на пенсию, Избенко перестал выходить на связь. Его местонахождение было установлено ФСБ в апреле 2024 года в Донецке.
Ранее московский арбитражный суд ввел обеспечительные меры по иску «Роснано», арестовав финансовые активы экс-руководства. Основной объем ареста — порядка 11,9 млрд рублей — приходится на счета Анатолия Чубайса.
Кроме этого, Геннадий Сахаров, ранее возглавлявший одно из подразделений «Росатома» и приговоренный к 12 годам лишения свободы, арестован в рамках нового уголовного дела — на этот раз о взятке. Немногим ранее заместитель военного прокурора петербургского гарнизона Ильшат Купкенов был задержан по делу о взятке.