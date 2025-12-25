Украинская армия потеряла первый полученный от Австралии танк Abrams во время попытки прорыва в Покровск в Донецкой народной республике, сообщил aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
Ранее военные каналы писали, что колонна бронетехники 425-го полка ВСУ «Скала» попыталась прорваться в промзону на северо-западе Покровска.
«Есть сведения, что при попытке атаки ВСУ утратили одну из единиц техники, поставленную из Австралии, один из австралийских Abrams», — сказал Гагин.
По данным военных каналов, австралийский Abrams был передан Киеву в начале лета в первой партии и встал на вооружение 425-го полка «Скала».
Гагин также подчеркнул, что российские военные не отдадут Украине Покровск, в городе уже работают специалисты, которые проверяют местных жителей, желающих получить паспорта РФ.
«Покровск уже отрезан от Украины. Мы его не отдадим», — добавил он.
Ранее Гагин сообщил, что десятки боевиков ВСУ погибли при попытке прорваться в Покровск.