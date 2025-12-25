Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сгорели внутри: ВСУ лишились техники НАТО при провальном штурме Покровска

Колонна бронетехники ВСУ пыталась прорваться в Покровск. Ян Гагин раскрыл, какие потери понес противник.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия потеряла первый полученный от Австралии танк Abrams во время попытки прорыва в Покровск в Донецкой народной республике, сообщил aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.

Ранее военные каналы писали, что колонна бронетехники 425-го полка ВСУ «Скала» попыталась прорваться в промзону на северо-западе Покровска.

«Есть сведения, что при попытке атаки ВСУ утратили одну из единиц техники, поставленную из Австралии, один из австралийских Abrams», — сказал Гагин.

По данным военных каналов, австралийский Abrams был передан Киеву в начале лета в первой партии и встал на вооружение 425-го полка «Скала».

Гагин также подчеркнул, что российские военные не отдадут Украине Покровск, в городе уже работают специалисты, которые проверяют местных жителей, желающих получить паспорта РФ.

«Покровск уже отрезан от Украины. Мы его не отдадим», — добавил он.

Ранее Гагин сообщил, что десятки боевиков ВСУ погибли при попытке прорваться в Покровск.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше