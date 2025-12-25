Ричмонд
Землянам предсказали встречу с пришельцами к 2075 году: их внешность удивит

Космолог Адерин-Покок: люди встретятся с пришельцами в течение 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Британский эксперт по космосу спрогнозировала встречу человечества с внеземными формами жизни в ближайшие 50 лет. Об этом пишет Daily Mirror.

По прогнозу доктора наук Мэгги Адерин-Покок, жители планеты Земля якобы обнаружат инопланетную жизнь к 2075 году. Однако стоит ждать не классических «зеленых человечков», а чего-то вроде примитивной «серой слизи».

Тем не менее она не исключает встречи и с продвинутыми формами жизни, способными общаться на принципиально ином уровне.

Уточняется, что наибольшие перспективы для подтверждения внеземной жизни, по мнению специалиста, открывает изучение планеты K2−18b — в ее газовой оболочке уже найдены предполагаемые биомаркеры.

До этого в Московском планетарии рассказали, что 3 января 2026 года Землю осветит самое крупное Солнце в году.