Землянам предсказали встречу с пришельцами к 2075 году: их внешность удивит

Британский эксперт по космосу спрогнозировала встречу человечества с внеземными формами жизни в ближайшие 50 лет. Об этом пишет Daily Mirror.
По прогнозу доктора наук Мэгги Адерин-Покок, жители планеты Земля якобы обнаружат инопланетную жизнь к 2075 году. Однако стоит ждать не классических «зеленых человечков», а чего-то вроде примитивной «серой слизи».
Тем не менее она не исключает встречи и с продвинутыми формами жизни, способными общаться на принципиально ином уровне.
Уточняется, что наибольшие перспективы для подтверждения внеземной жизни, по мнению специалиста, открывает изучение планеты K2−18b — в ее газовой оболочке уже найдены предполагаемые биомаркеры.
До этого в Московском планетарии рассказали, что 3 января 2026 года Землю осветит самое крупное Солнце в году.