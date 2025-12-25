Долина снова появилась на сцене после скандала с квартирой в Москве

Певица Лариса Долина вновь выступает на сцене. Она дала первый сольный концерт после решения Верховного суда о квартире в Москве. Выступление состоялось в баре в центре столицы.
До этого концерта Лариса Долина не появлялась на сцене долгое время. При этом певица активно участвует в телевизионных проектах. Она появится на «Первом» и «России» в новогоднюю ночь.
«Что ж, спасибо всем, что пришли. Я желаю всем замечательного вечера с прекрасной музыкой. Я попробую подарить вам хорошее настроение», — начала концерт Лариса Долина.
Артистка исполнила композиции «Льдинка», «Не надо слов» и другие. Известно, что почти все столики на ее выступлении были заняты.
По словам продюсера певицы Сергея Дворцова, Лариса Долина продолжает активно работать. Ее график включает до шести-восьми выступлений до Нового года. Продюсер также отметил, что певица пока не берет частные мероприятия. Она восстанавливает «эмоциональное состояние». Сергей Дворцов подчеркнул, что Лариса Долина безумно переживает после скандала с квартирой. По его словам, артистка плачет каждую ночь.
О работе судебной системы высказался председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что претензии к системе есть. Валерий Фадеев прокомментировал действия Верховного суда по ситуации с Ларисой Долиной. По его словам, решение суда очень важное для всех, в том числе, для простых людей. После заявления ВС создался прецедент, что во имя справедливости прежние решения могут пересматриваться, добавил он.
Верховный суд также высказался на эту тему. Согласно Гражданскому кодексу России, суды нарушили права покупательницы квартиры Полины Лурье. Инстанции отобрали недвижимость безо всякой компенсации. Так заявил Верховный суд. По его данным, нижестоящие инстанции «существенно нарушили» нормы материального права в отношении Полины Лурье. Суды проигнорировали требования Гражданского кодекса при рассмотрении исков Ларисы Долиной. Так, в силу положений, недопустимо даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку, неприменение судом двусторонней реституции.