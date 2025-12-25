Долина снова появилась на сцене после скандала с квартирой в Москве

О работе судебной системы высказался председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что претензии к системе есть. Валерий Фадеев прокомментировал действия Верховного суда по ситуации с Ларисой Долиной. По его словам, решение суда очень важное для всех, в том числе, для простых людей. После заявления ВС создался прецедент, что во имя справедливости прежние решения могут пересматриваться, добавил он.