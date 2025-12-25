Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год

Кроме того, в исследовании приводится рейтинг «домоседских» городов, то есть тех населенных пунктов, где большая часть жителей собирается провести новогодние праздники дома. Согласно опросам, больше всего домоседов будет в Нижнем Новгороде — там 71,11% жителей на праздниках останутся дома. Также в топ-5 «домоседских» городов вошли Калининград (58,56%), Сочи (50,61%), Казань (36,84%) и Владивосток (31,11%).