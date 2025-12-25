Полина Диброва рассказала, как сыновья пережили ее развод с телеведущим

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что сыновья поддерживали ее на всех этапах развода с шоуменом. По ее словам, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в прессе.
— То, что происходит в нашей жизни, не имеет ничего общего с тем, что пишут. У нас все в порядке. Но, к сожалению, бороться с недоброжелательной и «желтой прессой» очень сложно, — заявила она с порталом «Леди Mail».
Диброва добавила, что заблаговременно начала разговор с детьми о предстоящем разводе с их отцом. По ее признанию, именно близкие люди помогли ей справиться с трудным этапом в жизни и обрести уверенность в будущем. Она подчеркнула, что сейчас состоит в замечательных отношениях с бывшим мужем.
Один из самых громких скандалов в шоу-бизнесе завершился тем, что предприниматель Роман Товстик ушел от жены и детей к Полине Дибровой. Елена Товстик — бывшая жена бизнесмена — в шоу «Осторожно: Собчак» рассказала, почему тот выбрал любовницу.
15 декабря Полина Диброва впервые вышла в свет с Романом Товстиком: пара появилась на новогодней вечеринке женского клуба Дибровой, которая прошла в ресторане «Шале Березка» на Рублевке.
Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись 25 сентября. Это прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам.