Популярный маркетплейс сократил срок возврата для ряда товаров

Ozon ради защиты продавцов от недобросовестных покупателей сократил сроки возврата для новогодних товаров.
Маркетплейс Ozon сократил до 15 дней сроки возврата для большинства категорий товаров, а также до семи дней — для новогоднего ассортимента. Новые правила касаются, в том числе, искусственных елок и гирлянд. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В Ozon пояснили, что изменение связано с поддержкой продавцов, для которых сезонные товары быстро теряют актуальность после праздников. «Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров — до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов», — сказали в компании. Слова передало РИА Новости.
В Ozon напомнили, что при оформлении возврата сотрудники складов и пунктов выдачи проверяют состояние товара и комплектацию. В компании заявили, что выстроили систему, которая должна снизить число необоснованных возвратов. В заявке клиент должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок.
Ранее Ozon уже предпринимал шаги по изменениям условий работы участников площадки: компания отказалась от взимания комиссии с чаевых сотрудникам пунктов выдачи, оставив лишь 5% за банковские транзакции при выводе через сторонние банки. Тогда в Ozon поясняли, что такая мера должна поддержать работников ПВЗ и повысить уровень сервиса.