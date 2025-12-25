Популярный маркетплейс сократил срок возврата для ряда товаров

В Ozon пояснили, что изменение связано с поддержкой продавцов, для которых сезонные товары быстро теряют актуальность после праздников. «Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров — до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов», — сказали в компании. Слова передало РИА Новости.