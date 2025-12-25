Ричмонд
У Камилы Валиевой завершился срок четырёхлетней дисквалификации за допинг

25 декабря официально завершился четырёхлетний срок дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Наказание, назначенное Спортивным арбитражным судом (CAS) в январе 2024 года за нарушение антидопинговых правил (употребление триметазидина), отсчитывалось с даты сдачи положительной пробы — 25 декабря 2021 года.

В результате дисквалификации и последовавшего аннулирования всех её результатов на соответствующий период сборная России лишилась золотых медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Напомним, в октябре фигуристка возобновила спортивную карьеру, перейдя в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Перед уходом Валиева сделала «прощальный» подарок Этери Тутберидзе.

