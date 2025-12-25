У Камилы Валиевой завершился срок четырёхлетней дисквалификации за допинг

В результате дисквалификации и последовавшего аннулирования всех её результатов на соответствующий период сборная России лишилась золотых медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Напомним, в октябре фигуристка возобновила спортивную карьеру, перейдя в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Перед уходом Валиева сделала «прощальный» подарок Этери Тутберидзе.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.