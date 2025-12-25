Ричмонд
По делу Эпштейна обнаружены новые скандальные данные: к публикации готовят миллион документов

Американская прокуратура и ФБР нашли более миллиона документов по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

По делу преступника Джеффри Эпштейна находят всё новые данные. Американская прокуратора и агенты ФБР обнаружили еще более миллиона документов, которые могут быть связаны с финансистом. Об этом сказано в опубликованном в соцсети заявлении Минюста США.

Как отметило ведомство, на изучение файлов потребуется время. Их могут подготовить к публикации в течение нескольких недель. По утверждению министерства, документы попытаются обнародовать как можно скорее.

«Наши юристы работают круглосуточно, чтобы проверить документы и внести необходимые по закону правки для защиты личностей жертв», — сообщили в Минюсте США.

Стало известно об обысках у финансиста. В его сейфе среди наличных были обнаружены 230 рублей. Минюст США опубликовал соответствующие изображения.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше