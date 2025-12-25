Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка спросила у Трампа, рассердится ли Санта-Клаус, если не оставить печенья

Восьмилетняя девочка спросила у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, рассердится ли Санта-Клаус, если она не оставит ему печенья.

Восьмилетняя девочка спросила у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, рассердится ли Санта-Клаус, если она не оставит ему печенья.

— Я думаю, что он не рассердится, но очень расстроится. Санта пухленький, как херувимчик, и ему нравится печенье, — сказал он в ответ, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Санта-Клаус пролетел над несколькими регионами РФ в рамках своего кругосветного путешествия. Об этом 24 декабря свидетельствовали данные платформы Flightradar, которая отслеживает перемещения воздушных судов по всему миру. Сказочный персонаж пролетел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а потом над Анадырем и Магаданом.

Санта-Клаус вылетел из Северного полюса 23 декабря примерно в 15:00 по московскому времени.

В прошлом году 24 декабря Санта-Клаус пролетал над Москвой. Он также успел «побывать» во многих российских городах: Волгограде, Екатеринбурге, Норильске, Якутске, Бурмистрове, Магадане и Печорах.

Проект «NORAD следит за Сантой» начался в 1955 году. Накануне католического Рождества была распространена информация о вымышленном маршруте Санта-Клауса, который покидает Северный полюс, чтобы раздать подарки детям по всему миру.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше