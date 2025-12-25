Девочка спросила у Трампа, рассердится ли Санта-Клаус, если не оставить печенья

Санта-Клаус пролетел над несколькими регионами РФ в рамках своего кругосветного путешествия. Об этом 24 декабря свидетельствовали данные платформы Flightradar, которая отслеживает перемещения воздушных судов по всему миру. Сказочный персонаж пролетел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а потом над Анадырем и Магаданом.