Девочка спросила у Трампа, рассердится ли Санта-Клаус, если не оставить печенья

Восьмилетняя девочка спросила у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, рассердится ли Санта-Клаус, если она не оставит ему печенья.
— Я думаю, что он не рассердится, но очень расстроится. Санта пухленький, как херувимчик, и ему нравится печенье, — сказал он в ответ, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Санта-Клаус пролетел над несколькими регионами РФ в рамках своего кругосветного путешествия. Об этом 24 декабря свидетельствовали данные платформы Flightradar, которая отслеживает перемещения воздушных судов по всему миру. Сказочный персонаж пролетел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а потом над Анадырем и Магаданом.
Санта-Клаус вылетел из Северного полюса 23 декабря примерно в 15:00 по московскому времени.
В прошлом году 24 декабря Санта-Клаус пролетал над Москвой. Он также успел «побывать» во многих российских городах: Волгограде, Екатеринбурге, Норильске, Якутске, Бурмистрове, Магадане и Печорах.
Проект «NORAD следит за Сантой» начался в 1955 году. Накануне католического Рождества была распространена информация о вымышленном маршруте Санта-Клауса, который покидает Северный полюс, чтобы раздать подарки детям по всему миру.