Военные США сообщили, что Санта-Клаус на санях пролетел над Россией

Напомним, накануне Рождества в США стал вирусным ролик, где Санта-Клаус якобы задерживает мигрантов. На деле это не реальные кадры, а видео, сгенерированное искусственным интеллектом. Его выпустила иммиграционная и таможенная полиция США (ICE). В ведомстве пояснили: видео — часть информационной кампании. Мигрантам предлагают добровольно покинуть страну и получить за это денежную компенсацию.