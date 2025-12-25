Ричмонд
Военные США сообщили, что Санта-Клаус на санях пролетел над Россией

Сани Санта-Клауса с оленями пролетели над Россией. Об этом сообщил сайт Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое в режиме реального времени отслеживает маршрут сказочного персонажа и показывает его на карте.

Источник: Life.ru

Он прошёл над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем и Москвой. Затем направился в Киргизию, Казахстан, Китай, страны Африки и Ближнего Востока. В 1:18 по московскому времени Санта пролетал над Амстердамом.

К моменту публикации он уже доставил более четырёх миллиардов подарков.

Напомним, накануне Рождества в США стал вирусным ролик, где Санта-Клаус якобы задерживает мигрантов. На деле это не реальные кадры, а видео, сгенерированное искусственным интеллектом. Его выпустила иммиграционная и таможенная полиция США (ICE). В ведомстве пояснили: видео — часть информационной кампании. Мигрантам предлагают добровольно покинуть страну и получить за это денежную компенсацию.

