Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали музыканта за публикацию видео с оскорблениями русских

Таганский суд Москвы приговорил музыканта «НонАдаптантЫ» к 15 суткам ареста.

Источник: Комсомольская правда

Музыканта из группы «НонАдаптантЫ» приговорили к 15 суткам ареста за публикацию в соцсети видео с высказываниями о русских. Суд посчитал смысл видеозаписи негативным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«Постановлением суда Соловьев Ф. К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — передает собеседник агентства.

По мнению суда, в клипе, выложенном Соловьевым, присутствуют уничижительные высказывания в адрес русских как национальной группы.

Суд также установил, что Соловьев выступает в качестве исполнителя в группе «НонАдаптантЫ».

Не так давно уличная певица Наоко получила третий административный арест на 13 суток. До этого она публично исполнила песни иноагентов в Санкт-Петербурге. Позднее Наоко покинула Россию.