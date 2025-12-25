В Москве арестовали музыканта за публикацию видео с оскорблениями русских

Музыканта из группы «НонАдаптантЫ» приговорили к 15 суткам ареста за публикацию в соцсети видео с высказываниями о русских. Суд посчитал смысл видеозаписи негативным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.
«Постановлением суда Соловьев Ф. К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — передает собеседник агентства.
По мнению суда, в клипе, выложенном Соловьевым, присутствуют уничижительные высказывания в адрес русских как национальной группы.
Суд также установил, что Соловьев выступает в качестве исполнителя в группе «НонАдаптантЫ».
Не так давно уличная певица Наоко получила третий административный арест на 13 суток. До этого она публично исполнила песни иноагентов в Санкт-Петербурге. Позднее Наоко покинула Россию.