В Москве арестовали музыканта за публикацию видео с оскорблениями русских

Музыканта из группы «НонАдаптантЫ» приговорили к 15 суткам ареста за публикацию в соцсети видео с высказываниями о русских. Суд посчитал смысл видеозаписи негативным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.