Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Трамп приказал держать блокаду нефти Венесуэлы минимум два месяца

Белый дом приказал военным «сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев», узнало агентство Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа приказала американским военным «сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев», сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника. Чиновник из США рассказал, что речь идёт о «карантине».

«Анонимный чиновник заявил, что приказ Белого дома предписал американским войскам сосредоточиться почти исключительно на “карантине” для венесуэльской нефти как минимум в течение следующих двух месяцев», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что основное внимание уделяется в «санкционному экономическому давлению» на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом американская сторона «уделяет внимание военным вариантам». В США ожидают, что в январе Венесуэла столкнётся с «экономическим бедствием», если не согласится на «серьёзные уступки».

Напомним, постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльского берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду республики. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море. Небензя отметил, что борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о продвижении в Венесуэле закона о противодействии пиратству.

Ранее сообщалось, что Венесуэла обвинила Соединённые Штаты в «крупнейшем вымогательстве» в истории.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше