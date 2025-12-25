Reuters: Трамп приказал держать блокаду нефти Венесуэлы минимум два месяца

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа приказала американским военным «сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев», сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника. Чиновник из США рассказал, что речь идёт о «карантине».
«Анонимный чиновник заявил, что приказ Белого дома предписал американским войскам сосредоточиться почти исключительно на “карантине” для венесуэльской нефти как минимум в течение следующих двух месяцев», — говорится в сообщении.
Источник отметил, что основное внимание уделяется в «санкционному экономическому давлению» на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом американская сторона «уделяет внимание военным вариантам». В США ожидают, что в январе Венесуэла столкнётся с «экономическим бедствием», если не согласится на «серьёзные уступки».
Напомним, постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльского берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду республики. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море. Небензя отметил, что борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о продвижении в Венесуэле закона о противодействии пиратству.
Ранее сообщалось, что Венесуэла обвинила Соединённые Штаты в «крупнейшем вымогательстве» в истории.